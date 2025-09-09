«Озон банк» намерен нарастить сеть банкоматов до 1000

Уточнялось, что банкоматы будут находиться в пунктах выдачи Ozon и сторонних локациях. Клиенты смогут снимать и вносить наличные в них по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками. В дальнейшем функционал банкоматов будет дополнен новыми разработками и продуктами «Озон банка». Клиенты также по-прежнему смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров.