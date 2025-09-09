Газета
«Озон банк» намерен нарастить сеть банкоматов до 1000

Ведомости

«Озон банк» до середины 2026 г. собирается увеличить сеть банкоматов до 1000 устройств. Об этом сообщил руководитель управления сети банкоматов финансовой организации Максим Дарёшин на международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2025».

«До середины следующего года доведем сеть до тысячи», – приводит его слова «Интерфакс».

В июле «Озон банк» сообщил об установке 12 собственных банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Представитель компании говорил, что до конца 2025 г. сеть вырастет до 350 устройств. Они появятся и в других российских городах.

«Озон банк» осенью запустит собственные платежные терминалы

Финансы / Банки

Уточнялось, что банкоматы будут находиться в пунктах выдачи Ozon и сторонних локациях. Клиенты смогут снимать и вносить наличные в них по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками. В дальнейшем функционал банкоматов будет дополнен новыми разработками и продуктами «Озон банка». Клиенты также по-прежнему смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров.

С 1 августа клиенты «Озон банка» могут открыть кредитную карту и оплачивать покупки онлайн и офлайн, писали «Ведомости». Условия по кредитным картам включают лимит до 1 млн руб., бесплатное обслуживание на весь срок действия, льготный период на покупки до 78 дней и программу лояльности на выбор.

