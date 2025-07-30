«Ozon банк» разместит 350 собственных банкоматов
«До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций и после примем решение о дальнейшем масштабировании», – сказал гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.
Банкоматы будут расположены в пунктах выдачи Ozon, в торговых центрах и магазинах. Клиенты смогут совершать денежные операции по любым дебетовым и кредитным картам, выпущенным российскими банками. Функционал банкоматов планируют дополнить новыми разработками и продуктами банка.
О планах открыть собственные банкоматы «Ozon банк» рассказал в ходе презентации финансовых результатов группы за 2024 г.
Банкоматы необходимы компании по двум причинам, рассказал Овасапян «Ведомостям»: во-первых, невозможно себе представить полноценный банк без банкоматной сети, поскольку еще есть клиенты, у которых сохраняется потребность в снятии наличных и пополнении карт, несмотря на рост безналичного оборота в стране. Во-вторых, продолжил топ-менеджер, это позволит банку в перспективе сокращать расходы.