У «Озон банка» появятся кредитки, банкоматы и эквайринг

У «Озон банка» появятся кредитки, банкоматы и эквайрингДля банка в периметре маркетплейса это логичный и экономически оправданный шаг, считают эксперты
Ozon раскрыл планы по развитию своего банковского бизнеса. «Озон банк» планирует в 2025 г. запустить кредитные карты, банкоматную сеть и собственный эквайринг, рассказал гендиректор направления Ozon Fintech Ваэ Овасапян в ходе презентации финансовых результатов группы за 2024 г.
Установить первую сотню собственных банкоматов Ozon планирует во втором полугодии. Они нужны «Озон банку» по двум причинам, рассказал Овасапян «Ведомостям»: во-первых, невозможно себе представить полноценный банк без банкоматной сети, поскольку еще есть клиенты, у которых сохраняется потребность в снятии наличных и пополнении карт, несмотря на рост безналичного оборота в стране. Во-вторых, продолжил топ-менеджер, это позволит банку в перспективе сокращать расходы.
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