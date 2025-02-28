У «Озон банка» появятся кредитки, банкоматы и эквайринг

Установить первую сотню собственных банкоматов Ozon планирует во втором полугодии. Они нужны «Озон банку» по двум причинам, рассказал Овасапян «Ведомостям»: во-первых, невозможно себе представить полноценный банк без банкоматной сети, поскольку еще есть клиенты, у которых сохраняется потребность в снятии наличных и пополнении карт, несмотря на рост безналичного оборота в стране. Во-вторых, продолжил топ-менеджер, это позволит банку в перспективе сокращать расходы.