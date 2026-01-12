Дом.РФ расширил перечень городов для семейной ипотеки на «вторичку»

Купить квартиру на вторичном рынке по одной из двух льготных программ можно в городах, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома либо их количество не превышает двух. При этом дом, в котором приобретается жилье, должен быть не старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Продавец и покупатель не могут быть членами одной семьи, родственниками, бизнес-партнерами или иными взаимозависимыми лицами.