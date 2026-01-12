Дом.РФ расширил перечень городов для семейной ипотеки на «вторичку»
Госкорпорация Дом.РФ обновила список городов, где семьи с детьми могут оформить «Семейную ипотеку» на покупку жилья на вторичном рынке. В перечень вошел 891 город в 83 регионах России.
По обновленным данным, список расширен на 22 города в 15 регионах. Среди них – Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийском АО – Югре. Льготная ставка по программе составляет не более 6% годовых.
Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» в обновленный перечень включены 90 городов в 19 регионах.
Купить квартиру на вторичном рынке по одной из двух льготных программ можно в городах, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома либо их количество не превышает двух. При этом дом, в котором приобретается жилье, должен быть не старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Продавец и покупатель не могут быть членами одной семьи, родственниками, бизнес-партнерами или иными взаимозависимыми лицами.
Благодаря расширению действия льготных программ на «вторичку» в 2025 г. дополнительно у более чем 12 700 семей появилась возможность приобрести жилье.
До этого Дом.РФ публиковал перечень городов для оформления семейной ипотеки на вторичное жилье в марте 2025 г. Тогда в список вошел 901 населенный пункт.