Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Дом.РФ расширил перечень городов для семейной ипотеки на «вторичку»

Ведомости

Госкорпорация Дом.РФ обновила список городов, где семьи с детьми могут оформить «Семейную ипотеку» на покупку жилья на вторичном рынке. В перечень вошел 891 город в 83 регионах России.

По обновленным данным, список расширен на 22 города в 15 регионах. Среди них – Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийском АО – Югре. Льготная ставка по программе составляет не более 6% годовых.

Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» в обновленный перечень включены 90 городов в 19 регионах.

Хуснуллин: объемы выдачи ипотеки должны быть не менее 4 трлн рублей в год

Финансы / Банки

Купить квартиру на вторичном рынке по одной из двух льготных программ можно в городах, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома либо их количество не превышает двух. При этом дом, в котором приобретается жилье, должен быть не старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Продавец и покупатель не могут быть членами одной семьи, родственниками, бизнес-партнерами или иными взаимозависимыми лицами.

Благодаря расширению действия льготных программ на «вторичку» в 2025 г. дополнительно у более чем 12 700 семей появилась возможность приобрести жилье.

До этого Дом.РФ публиковал перечень городов для оформления семейной ипотеки на вторичное жилье в марте 2025 г. Тогда в список вошел 901 населенный пункт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её