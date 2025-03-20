Дом.РФ опубликовал список городов для семейной ипотеки на «вторичку»
В реестр городов, где можно будет взять семейную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке с 1 апреля, вошел 901 населенный пункт. Это следует из информации на сайте Дом.РФ.
Среди включенных в реестр – Мурманск, Норильск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Ухта, Горячий Ключ, Ачинск, Суджа, Рыльск, Валдай. Туда же включены города новых регионов и Крыма: Артемовск, Селидово, Авдеевка, Донецк, Энергодар, Попасная, Новая Каховка, а также Херсон.
14 марта Минфин РФ сообщил, что семейную ипотеку под 6% распространили на вторичное жилье в городах, где ведется строительство не более двух домов. Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными.
Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
«Ведомости» писали 12 марта, что объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20% за первые два месяца 2025 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.