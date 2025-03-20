Дом.РФ опубликовал список городов для семейной ипотеки на «вторичку»

14 марта Минфин РФ сообщил, что семейную ипотеку под 6% распространили на вторичное жилье в городах, где ведется строительство не более двух домов. Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными.