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Дом.РФ опубликовал список городов для семейной ипотеки на «вторичку»

Ведомости

В реестр городов, где можно будет взять семейную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке с 1 апреля, вошел 901 населенный пункт. Это следует из информации на сайте Дом.РФ.

Среди включенных в реестр – Мурманск, Норильск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Ухта, Горячий Ключ, Ачинск, Суджа, Рыльск, Валдай. Туда же включены города новых регионов и Крыма: Артемовск, Селидово, Авдеевка, Донецк, Энергодар, Попасная, Новая Каховка, а также Херсон.

14 марта Минфин РФ сообщил, что семейную ипотеку под 6% распространили на вторичное жилье в городах, где ведется строительство не более двух домов. Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными.

Семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

«Ведомости» писали 12 марта, что объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20% за первые два месяца 2025 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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