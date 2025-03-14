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Семейную ипотеку распространили на «вторичку» для некоторых городов

Ведомости

Семейную ипотеку под 6% распространили на вторичное жилье в городах, где мало новостроек. Об этом сообщили в Минфине России.

Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 г. Они будут распространяться на те города, где ведется строительство не более двух домов.

Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными. Также важно, чтобы сделка не была оформлена с взаимозависимыми лицами.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», – отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

12 марта стало известно, что объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20% за первые два месяца 2025 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.

14 марта появились данные, что ипотека на «вторичку» в феврале вернулась к росту до 25%. Хотя основной объем выдач, конечно, по-прежнему приходится на первичное жилье благодаря господдержке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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