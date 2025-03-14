Семейную ипотеку распространили на «вторичку» для некоторых городов
Семейную ипотеку под 6% распространили на вторичное жилье в городах, где мало новостроек. Об этом сообщили в Минфине России.
Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 г. Они будут распространяться на те города, где ведется строительство не более двух домов.
Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными. Также важно, чтобы сделка не была оформлена с взаимозависимыми лицами.
«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», – отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
12 марта стало известно, что объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20% за первые два месяца 2025 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.
14 марта появились данные, что ипотека на «вторичку» в феврале вернулась к росту до 25%. Хотя основной объем выдач, конечно, по-прежнему приходится на первичное жилье благодаря господдержке.