Семейную ипотеку распространили на «вторичку» для некоторых городов

Семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, смогут воспользоваться льготными условиями для приобретения жилья на вторичном рынке только один раз. Квартиры должны находиться в многоквартирных домах не старше 20 лет, при этом они не должны быть признаны аварийными. Также важно, чтобы сделка не была оформлена с взаимозависимыми лицами.