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Ипотека на вторичку в феврале вернулась к росту до 25%

Ведомости

В феврале рынок ипотеки начал восстанавливаться после сезонного спада. Основной объем выдач по-прежнему приходится на первичное жилье благодаря господдержке, но впервые за несколько месяцев доля вторичного рынка выросла – с 21% в январе до 25% в феврале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Домклика».

По данным сервиса, объем выданных ипотечных кредитов достиг 126,2 млрд руб., что на 80% больше, чем в январе. Вторичный рынок показал рост в 2,1 раза – до 31,8 млрд руб. В целом, по данным Frank RG, за месяц было выдано 218,9 млрд руб. ипотеки. ВТБ сообщил о 8400 сделках на сумму более 42 млрд руб., что более чем вдвое превышает январский показатель.

Эксперты отмечают, что спрос на вторичное жилье начал восстанавливаться после длительного спада. Однако рыночные ставки остаются высокими и значительное оживление вторичного рынка возможно только после снижения ключевой ставки.

Президент «Инвойскафе» Геннадий Фофанов считает, что доля вторичной ипотеки продолжит расти во второй половине 2025 г. из-за постепенного исчерпания льготных программ и возможного удорожания новостроек. Дополнительным фактором может стать включение вторичного жилья в программу семейной ипотеки, что обсуждалось на государственном уровне. По прогнозам, это может увеличить долю вторичной ипотеки до 30–40% уже в первый год после реализации инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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