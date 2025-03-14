Ипотека на вторичку в феврале вернулась к росту до 25%

По данным сервиса, объем выданных ипотечных кредитов достиг 126,2 млрд руб., что на 80% больше, чем в январе. Вторичный рынок показал рост в 2,1 раза – до 31,8 млрд руб. В целом, по данным Frank RG, за месяц было выдано 218,9 млрд руб. ипотеки. ВТБ сообщил о 8400 сделках на сумму более 42 млрд руб., что более чем вдвое превышает январский показатель.