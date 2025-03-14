Ипотека на вторичку в феврале вернулась к росту до 25%
В феврале рынок ипотеки начал восстанавливаться после сезонного спада. Основной объем выдач по-прежнему приходится на первичное жилье благодаря господдержке, но впервые за несколько месяцев доля вторичного рынка выросла – с 21% в январе до 25% в феврале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Домклика».
По данным сервиса, объем выданных ипотечных кредитов достиг 126,2 млрд руб., что на 80% больше, чем в январе. Вторичный рынок показал рост в 2,1 раза – до 31,8 млрд руб. В целом, по данным Frank RG, за месяц было выдано 218,9 млрд руб. ипотеки. ВТБ сообщил о 8400 сделках на сумму более 42 млрд руб., что более чем вдвое превышает январский показатель.
Эксперты отмечают, что спрос на вторичное жилье начал восстанавливаться после длительного спада. Однако рыночные ставки остаются высокими и значительное оживление вторичного рынка возможно только после снижения ключевой ставки.
Президент «Инвойскафе» Геннадий Фофанов считает, что доля вторичной ипотеки продолжит расти во второй половине 2025 г. из-за постепенного исчерпания льготных программ и возможного удорожания новостроек. Дополнительным фактором может стать включение вторичного жилья в программу семейной ипотеки, что обсуждалось на государственном уровне. По прогнозам, это может увеличить долю вторичной ипотеки до 30–40% уже в первый год после реализации инициативы.