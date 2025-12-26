Хуснуллин: объемы выдачи ипотеки должны быть не менее 4 трлн рублей в год
Объемы выдачи ипотеки в России должны составлять по меньшей мере 4 трлн руб. в год, чтобы в строительной отрасли не наступил коллапс. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «России-24».
«Мы понимаем: для того чтобы поддерживать нужный нам темп строительства, нам нужно ежегодно выдавать порядка минимум 4–5 трлн», – подчеркнул Хуснуллин.
Он назвал целью на 2026 г. не допустить сокращения объемов выдачи ипотеки относительно этого года. По словам вице-премьера, для оживления рынка ипотеки необходима ключевая ставка на уровне менее 12%. В то же время для того, чтобы население могло гарантированно улучшать жилищные условия, ипотека в России должна выдаваться под 5–6%.
16 декабря министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 21% в 2025 г. Минстрой прорабатывает вариативные сценарии, которые позволят модернизировать программы семейной ипотеки. Файзуллин отметил, что льготная ипотека стала практически единственной возможностью для улучшения жилищных условий граждан.
27 ноября заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния сообщил, что площадь проданной жилой недвижимости за 10 месяцев 2025 г. сократилась на 10% относительно такого же периода годом ранее. Всего продажи жилья за этот период составили почти 4 трлн руб.