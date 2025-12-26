Хуснуллин: объемы выдачи ипотеки должны быть не менее 4 трлн рублей в год

Он назвал целью на 2026 г. не допустить сокращения объемов выдачи ипотеки относительно этого года. По словам вице-премьера, для оживления рынка ипотеки необходима ключевая ставка на уровне менее 12%. В то же время для того, чтобы население могло гарантированно улучшать жилищные условия, ипотека в России должна выдаваться под 5–6%.