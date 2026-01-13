Чистая прибыль JPMorgan снизилась на 7% в IV квартале 2025 года

В январе 2025 г. глава американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что намерен вывести кредитора на немецкий рынок. Банк намерен запустить цифровой розничный банк, но пока с неприбыльным банковским сектором. Даймон заявил, что у банка «амбициозные планы» по расширению не только в Германии, но и в других европейских странах. The Wall Street Journal отмечала, что это решение следует за успешным запуском Chase в Великобритании в 2021 г.