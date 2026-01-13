Чистая прибыль JPMorgan снизилась на 7% в IV квартале 2025 года
Американский банк JPMorgan Chase & Co. сократил чистую прибыль на 7% в IV квартале 2025 г. до $13,025 млрд. Это следует из информации на сайте кредитной организации.
За аналогичный период 2024 г. банк получил чистую прибыль в $14 млрд. Выручка в октябре-декабре 2025 г. увеличилась на 7% до $45,8 млрд. Чистый процентный доход JPMorgan составил $23,9 млрд (рост на 4%).
Непроцентные доходы выросли до $14,7 млрд (на 7%). Непроцентные расходы выросли на 5% и составили $24 млрд за счет роста числа сотрудников и увеличения их заработной платы, а также увеличения брокерских расходов и комиссионных за дистрибуцию, росту расходов на аренду помещений.
7 января JPMorgan объявил о сотрудничестве с Apple. Банк станет новым эмитентом сервиса Apple Card, переход ожидается в течение двух лет. Заявлялось, что это не повлияет на пользователей, а Mastercard останется платежной сетью для Apple Card.
В январе 2025 г. глава американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что намерен вывести кредитора на немецкий рынок. Банк намерен запустить цифровой розничный банк, но пока с неприбыльным банковским сектором. Даймон заявил, что у банка «амбициозные планы» по расширению не только в Германии, но и в других европейских странах. The Wall Street Journal отмечала, что это решение следует за успешным запуском Chase в Великобритании в 2021 г.