Глава JPMorgan Chase хочет вывести банк на рынок Германии
Джейми Даймон, глава американского банка JPMorgan Chase, планирует вывести кредитора на немецкий рынок, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова главы компании.
Крупнейший банк США намерен запустить цифровой розничный банк, но пока с неприбыльным банковским сектором. Даймон заявил, что у банка «амбициозные планы» по расширению не только в Германии, но и в других европейских странах. Это решение следует за успешным запуском Chase в Великобритании в 2021 г. Несмотря на высококонкурентный потребительский рынок в Европе, где доминируют местные банки с узкими маржами, JPMorgan стремится диверсифицировать свои доходы.
Точные сроки запуска в Германии пока не определены, но ожидается, что это произойдет в начале 2025 г. JPMorgan уже является одним из крупнейших консультационных банков в Германии и планирует сосредоточиться на обслуживании компаний среднего размера. Даймон выразил уверенность в успехе, отметив сильный бренд и надежность JPMorgan как банка с прочным балансом, но некоторые аналитики ставят под сомнение целесообразность глобального расширения розничного банкинга в условиях высокой регуляторной нагрузки.
9 января стало известно, что банки на Уолл-Стрит в лице Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs могут пойти на сокращение до 200 000 сотрудников в течение нескольких лет из-за того, что их задачи возьмет на себя искусственный интеллект (ИИ). Главные информационные и технологические директора, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают сокращения численности своих сотрудников на 3%. Наибольшему риску подвержены бэк-офисы, миддл-офисы и операционные службы. Изменения также могут коснуться клиентского сервиса, так как боты будут управлять функциями обслуживания клиентов, а обязанности по идентификации клиентов окажутся под угрозой. Почти четверть из 93 респондентов прогнозируют более резкое сокращение численности – от 5% до 10%. В 2027 г. банки могут получить прибыль до 17% выше, чем без внедрения ИИ, что добавит до $180 млрд к их общему доходу благодаря повышению производительности.
Восемь из десяти респондентов ожидают, что генеративный ИИ увеличит производительность и доходы как минимум на 5% в течение следующих трех – пяти лет. Банки, которые на протяжении многих лет модернизировали свои IT-системы для ускорения процессов и снижения затрат после финансового кризиса, активно осваивают новое поколение инструментов ИИ для дальнейшего повышения производительности.