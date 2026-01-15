Россельхозбанк приостановил прием заявок по семейной ипотеке

По оценке аналитиков Альфа-банка в отчете о застройщике Glorax, в сценарии, когда только один родитель сможет брать семейную ипотеку, объем выдач семейной ипотеки может снизиться на 10% год к году, если будет введена диверсифицированная ставка в зависимости от числа детей, сокращение объема выдач семейной ипотеки составит 15%. Зампредседателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов прогнозирует снижение объема выдач ипотеки на 20–25% из-за новых условий.