Россельхозбанк приостановил прием заявок по семейной ипотеке
Россельхозбанк временно приостановил прием заявок на кредиты по программе семейной ипотеки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетингового агентства Marks.
Руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов сообщил, что финансовая организация, в свою очередь, собирается приостановить выдачу семейной ипотеки на одну-полторы недели в связи с подготовкой к нововведениям с 1 февраля 2026 г.
Министерство финансов РФ с 1 февраля текущего года изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту.
13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке, которая будет зависеть от числа детей в семье. Сейчас льготная ипотека предоставляется под 6% независимо от количества детей.
По оценке аналитиков Альфа-банка в отчете о застройщике Glorax, в сценарии, когда только один родитель сможет брать семейную ипотеку, объем выдач семейной ипотеки может снизиться на 10% год к году, если будет введена диверсифицированная ставка в зависимости от числа детей, сокращение объема выдач семейной ипотеки составит 15%. Зампредседателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов прогнозирует снижение объема выдач ипотеки на 20–25% из-за новых условий.