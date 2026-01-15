Минфин разъяснил ситуацию с программой семейной ипотеки
Семейная ипотека продолжает действовать в России, ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Об этом заявили в Минфине РФ.
«Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях», – сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы «какое-то время», информацию об этом в Минфине призвали уточнять в банках.
15 января в Т-банке объявили, что кредитная организация планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов. Позже Россельхозбанк также объявил о приостановке приема заявок на семейную ипотеку.
С 1 февраля Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту.