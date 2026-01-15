Минфин разъяснил ситуацию с программой семейной ипотеки

15 января в Т-банке объявили, что кредитная организация планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов. Позже Россельхозбанк также объявил о приостановке приема заявок на семейную ипотеку.