Минфин разъяснил ситуацию с программой семейной ипотеки

Ведомости

Семейная ипотека продолжает действовать в России, ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Об этом заявили в Минфине РФ.

«Льготная программа "Семейная ипотека" продолжает действовать. Никаких ограничений для банков в выдаче кредитов нет. Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях», – сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы «какое-то время», информацию об этом в Минфине призвали уточнять в банках.

Какой может быть дифференциация ставок по семейной ипотеке

Экономика

15 января в Т-банке объявили, что кредитная организация планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов. Позже Россельхозбанк также объявил о приостановке приема заявок на семейную ипотеку.

С 1 февраля Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту.

