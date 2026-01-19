Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные 613 млрд рублей

Сбербанк в декабре 2025 г. выдал ипотечных кредитов 613 млрд руб. Это на 67,9% больше, чем в ноябре, и является максимальным значением за последние пять лет. Об этом сообщила финансовая организация со ссылкой на данные сервиса «Домклик».