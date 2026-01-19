Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные 613 млрд рублей
Сбербанк в декабре 2025 г. выдал ипотечных кредитов 613 млрд руб. Это на 67,9% больше, чем в ноябре, и является максимальным значением за последние пять лет. Об этом сообщила финансовая организация со ссылкой на данные сервиса «Домклик».
Выдачи семейной ипотеки банком за месяц выросли на 75,5% по сравнению с месяцем ранее и составили 464,3 млрд руб. Это рекордное значение за всю историю. Выдачи базовой ипотеки в декабре увеличились на 47,5% относительно ноября и достигли 110 млрд руб.
Доля семейной ипотеки в общем объеме выдач составила почти 76%. По данным Сбербанка, высокий спрос на семейную ипотеку связан со стремлением заемщиков успеть оформить льготные кредиты до введения ограничений по программе.
С 1 февраля 2026 г. Министерство финансов РФ изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту.
13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей в семье. Сейчас льготная ипотека предоставляется под 6% независимо от числа детей.
Семейная ипотека действует до конца 2030 г. С момента ее запуска в 2018 г. банки предоставили 1,8 млн кредитов на 9,2 трлн руб.