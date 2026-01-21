Газета
Главная / Финансы /

Банк России понизил курсы доллара и евро на 22 января

Ведомости

На 22 января Банк России понизил курс доллара на 0,31 руб. до 77,52 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

В то же время курс евро понизился на 0,47 руб. до 90,72 руб. Юань же подешевел на 0,06 руб. до 11,11 руб. 

Курс доллара на 21 января составляет 77,82 руб., евро – 91,2 руб., юаня – 11,17 руб.

Власти и рыночные эксперты по-разному оценили перспективы рубля на текущий год. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ожидает небольшого ослабления рубля. По консенсус-прогнозу «Ведомостей», составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб./$ в 2026 г., что подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления годом ранее.

