Курс доллара на межбанке опустился ниже 76 рублей
Курс доллара на российском межбанковском рынке снизился на 1,31% и достиг 75,99 руб. по состоянию на 10:55 мск. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».
21 января Центробанк России понизил официальный курс доллара на 22 января до 77,52 руб. Курс евро понизился до 90,72 руб. Юань подешевел до 11,11 руб.
12 января «Ведомости» писали, что власти и рыночные эксперты по-разному оценивают перспективы рубля на 2026 г. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев прогнозировал небольшое ослабление рубля. По его мнению, драматического изменения ждать не стоит.
По консенсус-прогнозу издания, составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара в этом году составит 88,5 руб./$. Это подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления в 2025 г.