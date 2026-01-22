Курс доллара на межбанке опустился ниже 76 рублей

По консенсус-прогнозу издания, составленному по итогам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара в этом году составит 88,5 руб./$. Это подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления в 2025 г.