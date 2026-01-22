Лимит на покупку криптовалют для «неквалов» не является окончательным
Установленный лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов через одного посредника в размере 300 000 руб. в год пока не является окончательным решением и подлежит обсуждению. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
Он подчеркнул, что лимит в 300 000 руб. был предложен как возможный вариант в ходе обсуждения с Центральным банком.
«В целом, определенную лимитную логику мы поддерживаем. Конкретную цифру, мне кажется, еще надо будет обсудить с коллегами, в том числе с правоохранительными органами», – отметил Чебесков.
По словам замглавы Минфина РФ, большинство граждан, владеющих криптовалютами, подпадают под это ограничение. Если участники рынка предложат увеличить лимит, то он может быть рассмотрен.
Кроме того, Чебесков заявил, что министерство финансов РФ поддерживает предложения Центробанка по регулированию крипторынка в стране. По его словам, сейчас все готовы на комплексное регулирование, которое позволит иметь российскую криптоинфраструктуру и участвовать в инвестировании широкому кругу лиц.
Банк России 23 декабря подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и передал предложения по изменению законодательства в правительство. Он считает, что криптовалюты являются высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств.
В то же время регулятор готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях. Неквалифицированные инвесторы смогут купить наиболее ликвидные криптовалюты. Операции будут возможны после прохождения тестирования и в размере не более 300 000 руб. в год через одного посредника.