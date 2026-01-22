ЦБ понизил курс доллара на 23 января до 76 рублей

«Ведомости» писали, что власти и рыночные эксперты по-разному оценивают перспективы рубля на 2026 г. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев прогнозировал небольшое ослабление рубля. По консенсус-прогнозу, составленному по результатам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара в этом году составит 88,5 руб./$. Это подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления в 2025 г.