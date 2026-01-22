ЦБ понизил курс доллара на 23 января до 76 рублей
Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 1,48 руб. и установил его на уровне 76,04 руб. на 23 января 2026 г.
Евро подешевел на 1,93 руб. до 88,79 руб. Курс юаня понизился на 0,25 руб. до 10,86 руб.
22 января курс доллара на российском межбанковском рынке сократился на 1,31% и составил 75,99 руб.
«Ведомости» писали, что власти и рыночные эксперты по-разному оценивают перспективы рубля на 2026 г. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев прогнозировал небольшое ослабление рубля. По консенсус-прогнозу, составленному по результатам опроса 20 экономистов, среднегодовой курс доллара в этом году составит 88,5 руб./$. Это подразумевает ослабление российской валюты примерно на 6% после ее рекордного укрепления в 2025 г.