ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными для физических лиц. В среднем они сократились на 2 процентных пункта (п. п.).
Теперь минимальная ставка по кредиту наличными без дополнительных услуг составляет 23,1% годовых.
По прогнозам банка, рынок потребительского кредитования в 2026 г. может увеличиться в 1,6 раза относительно года ранее и достигнуть 5,6 трлн руб.
По ноябрьским данным «Скоринг бюро», объем выдачи потребкредитов за 10 месяцев 2025 г. упал на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Всего за указанный период было выдано 16 млн кредитов на 2,53 млрд руб. Объем выдачи автокредитов снизился на 33,9% относительно предыдущего года. Было выдано 951 800 автокредитов на 1,289 млрд руб. Объем выдачи кредитных карт уменьшился на 51,1% до 10,9 млн кредиток на 1,118 млрд руб.
19 декабря президент РФ Владимир Путин указал на незначительное снижение числа выдач кредитов в России. По его словам, это требует от Банка России аккуратных шагов по денежно-кредитной политике, чтобы не допустить всплеска инфляции.