ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

По ноябрьским данным «Скоринг бюро», объем выдачи потребкредитов за 10 месяцев 2025 г. упал на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Всего за указанный период было выдано 16 млн кредитов на 2,53 млрд руб. Объем выдачи автокредитов снизился на 33,9% относительно предыдущего года. Было выдано 951 800 автокредитов на 1,289 млрд руб. Объем выдачи кредитных карт уменьшился на 51,1% до 10,9 млн кредиток на 1,118 млрд руб.