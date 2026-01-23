Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России установил курс доллара ниже 76 рублей

Ведомости

Центробанк России установил официальный курс доллара на 24 января 2026 г. на уровне 75,9 руб. Таким образом, он понизился на 0,11 руб.

Евро подорожал на 0,27 руб. до 89,06 руб. Курс юаня повысился на 0,01 руб. до 10,87 руб.

Курс доллара на 23 января составляет 76,04 руб., евро – 88,79 руб., юаня – 10,86 руб.

Bloomberg сообщил, что доллар переживает худшую неделю с июня 2025 г., так как непредсказуемая политика США оказывает давление на валюту в преддверии заседания Федеральной резервной системы страны. По данным агентства, спотовый индекс доллара сократился на 0,8% за пять дней.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте