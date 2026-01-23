Банк России установил курс доллара ниже 76 рублей
Центробанк России установил официальный курс доллара на 24 января 2026 г. на уровне 75,9 руб. Таким образом, он понизился на 0,11 руб.
Евро подорожал на 0,27 руб. до 89,06 руб. Курс юаня повысился на 0,01 руб. до 10,87 руб.
Курс доллара на 23 января составляет 76,04 руб., евро – 88,79 руб., юаня – 10,86 руб.
Bloomberg сообщил, что доллар переживает худшую неделю с июня 2025 г., так как непредсказуемая политика США оказывает давление на валюту в преддверии заседания Федеральной резервной системы страны. По данным агентства, спотовый индекс доллара сократился на 0,8% за пять дней.