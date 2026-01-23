Банк России установил курс доллара ниже 76 рублей

Bloomberg сообщил, что доллар переживает худшую неделю с июня 2025 г., так как непредсказуемая политика США оказывает давление на валюту в преддверии заседания Федеральной резервной системы страны. По данным агентства, спотовый индекс доллара сократился на 0,8% за пять дней.