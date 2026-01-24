Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Дальневосточную ипотеку взяли 47 000 семей в 2025 году

Ведомости

Программой льготного жилищного кредитования «Дальневосточная и арктическая ипотека» воспользовались 47 000 семей в 2025 г. Об этом сообщило Минвостокразвития.

По данным министерства, с 2020 г. жилье по льготной ставке купили 188 000 семей. Программа обеспечила 1 трлн руб. инвестиций в строительную отрасль.

В декабре 2025 г. Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки» по поручению президента РФ Владимира Путина. Теперь многодетные семьи могут оформить ее вне зависимости от возраста родителей. Льготная ипотека также стала доступна всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений. Для них сняты ограничения по должности, возрасту и семейному положению.

Льготную ипотеку по программе можно использовать для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Это касается городов, в которых не строятся многоквартирные дома или где число домов на этапе строительства не больше двух. По программе квартиру можно приобрести только в не аварийном доме, возраст которого не превышает 20 лет.

24 ноября прошлого года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал о планах властей расширить действие «Дальневосточной и арктической ипотеки» на вторичное жилье с начала 2026 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь