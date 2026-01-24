Дальневосточную ипотеку взяли 47 000 семей в 2025 году

Льготную ипотеку по программе можно использовать для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Это касается городов, в которых не строятся многоквартирные дома или где число домов на этапе строительства не больше двух. По программе квартиру можно приобрести только в не аварийном доме, возраст которого не превышает 20 лет.