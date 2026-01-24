Дальневосточную ипотеку взяли 47 000 семей в 2025 году
Программой льготного жилищного кредитования «Дальневосточная и арктическая ипотека» воспользовались 47 000 семей в 2025 г. Об этом сообщило Минвостокразвития.
По данным министерства, с 2020 г. жилье по льготной ставке купили 188 000 семей. Программа обеспечила 1 трлн руб. инвестиций в строительную отрасль.
В декабре 2025 г. Минфин расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки» по поручению президента РФ Владимира Путина. Теперь многодетные семьи могут оформить ее вне зависимости от возраста родителей. Льготная ипотека также стала доступна всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений. Для них сняты ограничения по должности, возрасту и семейному положению.
Льготную ипотеку по программе можно использовать для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Это касается городов, в которых не строятся многоквартирные дома или где число домов на этапе строительства не больше двух. По программе квартиру можно приобрести только в не аварийном доме, возраст которого не превышает 20 лет.
24 ноября прошлого года министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал о планах властей расширить действие «Дальневосточной и арктической ипотеки» на вторичное жилье с начала 2026 г.