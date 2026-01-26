В Госдуме рассказали о рисках использования карт Visa и Mastercard

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в декабре сообщала, что Банк России продолжает обсуждения с банками по поводу отключения карт Visa и Mastercard в России. Она объяснила, что Национальная система платежных карт (НСПК) может только технологически поддерживать карты международных платежных систем. Она не является их оператором, поэтому продукт не развивался. Бакина подчеркнула, что задача Центробанка состоит в том, чтобы не допустить лишения россиян платежных способов и доступа к средствам.