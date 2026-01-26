В Госдуме рассказали о рисках использования карт Visa и Mastercard
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что использование карт Visa и Mastercard становится все более рискованным из-за истечения их срока действия. Об этом он сообщил ТАСС.
Применяемые ранее средства защиты также устарели, добавил Аксаков. По его словам, Банк России должен иметь полномочия устанавливать срок действия платежных карт и принимать решения, основываясь на оценке рисков для граждан. Это необходимо для обеспечения безопасности финансовых операций.
Глава думского комитета также предположил, что мошенники значительно усовершенствовали свои схемы кражи средств с карт Visa и Mastercard. Центральный банк неоднократно предупреждал о таких рисках и рекомендовал переходить на карты «Мир», добавил он.
Осенью в ЦБ сообщали, что карты Visa и Mastercard, срок действия которых истек, продолжат функционировать на территории России. После ухода международных платежных систем было сделано все, чтобы они работали и люди ничего не почувствовали. По ее словам, работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота ведется с 2022 г.
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в декабре сообщала, что Банк России продолжает обсуждения с банками по поводу отключения карт Visa и Mastercard в России. Она объяснила, что Национальная система платежных карт (НСПК) может только технологически поддерживать карты международных платежных систем. Она не является их оператором, поэтому продукт не развивался. Бакина подчеркнула, что задача Центробанка состоит в том, чтобы не допустить лишения россиян платежных способов и доступа к средствам.