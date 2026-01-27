Газпромбанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка на три месяца по депозиту «Копить» с надбавками для разных категорий клиентов опустилась на 0,2 п. п. и составляет 14,8% годовых. Ставки на один и три года снижены на 0,2–0,5 п. п. до 13,2% и 8,3% годовых соответственно. Они указаны при открытии вклада онлайн и с учетом надбавки 0,2 п. п. для новых клиентов или потребителей, которые получают пенсию или зарплату на карты ГПБ. При открытии вклада в офисе банка ставки уменьшаются на 1 п. п.