Газпромбанк снизил ставки по вкладам
Газпромбанк снизил ставки по вкладам. Об этом свидетельствуют обновленные тарифы финансовой организации.
Ставки по вкладу «Новые деньги» на два месяца составляют 14,6% годовых (-0,1 п. п.), на три и четыре месяца – 15,1% (-0,1 и -0,2 п. п.), на год – 13,2% (-0,3 п. п.), на три года – 8,3% (-0,5 п. п.). Ставки указываются с учетом надбавки за вложение новых средств. Без надбавки они снижаются на 1 п. п.
По вкладу «В плюсе» максимальная ставка на сроке три месяца снизилась на 0,1 п. п. и достигла 15,1% годовых. Ставки на один и три года сократились до 13,2% и 8,3% годовых соответственно против 13,5% и 8,8% ранее. Они указаны с учетом надбавки 1 п. п.
Максимальная ставка на три месяца по депозиту «Копить» с надбавками для разных категорий клиентов опустилась на 0,2 п. п. и составляет 14,8% годовых. Ставки на один и три года снижены на 0,2–0,5 п. п. до 13,2% и 8,3% годовых соответственно. Они указаны при открытии вклада онлайн и с учетом надбавки 0,2 п. п. для новых клиентов или потребителей, которые получают пенсию или зарплату на карты ГПБ. При открытии вклада в офисе банка ставки уменьшаются на 1 п. п.
По данным мониторинга Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках во второй декаде января сократилась до 14,88%. В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам составляла 15,1%.
Снижение ставок началось после решения совета директоров ЦБ от 19 декабря, когда ключевая ставка снизилась на 50 б. п. до 16% годовых. После этого крупнейшие финансовые организации пересмотрели условия по депозитам. По данным индекса вкладов «Финуслуг», с 19 по 22 декабря 2025 г. доходность вкладов упала по всей линейке депозитных продуктов.