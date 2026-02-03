ЦБ и страховщики обсуждают изменение или отмену натурального возмещения по ОСАГО
Центробанк и страховые компании рассматривают возможность модификации или отмены натурального возмещения по ОСАГО. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, этот вопрос обсуждался на совещании с участием зампреда ЦБ Филиппа Габунии. Причиной стала растущая убыточность сегмента на фоне мошенничества при урегулировании споров.
Вот только отказ от натурального возмещения может повлечь рост тарифов и снижение комиссии страховым агентам. Поэтому страховщики предлагают частично компенсировать расходы автомобилистам при самостоятельном ремонте, а также ограничить ответственность компаний за соблюдение сроков восстановления машин.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 11 месяцев 2025 г. премии по ОСАГО составили 297 млрд руб., выплаты превысили 204 млрд руб. Средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%, тогда как средняя выплата выросла на 16,3%. Возмещение вреда, причиненного авто, возможно в виде страховой выплаты или организации ремонта. Лимит компенсации по имущественному ущербу остается на уровне 400 000 руб.
Регулятор и участники рынка отмечают, что действующая система требует совершенствования. В ЦБ указали, что пробелы в регулировании создают почву для злоупотреблений со стороны посредников и автоюристов. Проблемы усугубляются дефицитом оригинальных запчастей для ряда автомобилей.
При этом полный отказ от натурального возмещения, по мнению страховщиков, может повысить риски мошенничества и привести к росту тарифов. В качестве альтернативы предлагается расширить механизм доплат дополнительной опцией: клиент может «пойти отремонтировать и в этом случае получить доплату… в виде стоимости износа». Также считают необходимым унифицировать методику расчета ущерба и ограничить ответственность страховщиков за соблюдение сроков ремонта в отношении отдельных категорий машин (изношенных, с правым рулем и др.).
2 февраля также сообщалось, что выплаты по ОСАГО все чаще превышают установленные лимиты. В Национальной страховой информационной системе (НСИС) отмечали, что это подтверждает необходимость обсуждения увеличения страховых сумм.