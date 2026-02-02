Газета
Главная / Финансы /

В Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП

Ведомости

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обяжет страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Документ планируется внести в нижнюю палату 2 февраля, сообщает «РИА Новости».

Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на более справедливое формирование тарифов по ОСАГО.

Проект предусматривает обязанность Банка России публиковать статистику по регрессным требованиям страховщиков. Также предлагается сделать обязательным взыскание выплат с виновников аварий в случаях, определенных ЦБ, например при умысле или управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Авторы инициативы предлагают обязать страховщиков направлять требования о добровольной уплате через инфраструктуру электронного правительства, а также распространить приказное судопроизводство на взыскание регресса по ОСАГО.

«Регресс по ОСАГО – это не ноу-хау, а действующая и действенная практика», – заявил Нилов. По его словам, страховщики редко используют это право и перекладывают расходы на добросовестных водителей через рост тарифов.

2 февраля сообщалось, что выплаты по ОСАГО все чаще превышают установленные лимиты – 500 000 руб. по вреду жизни и здоровью и 400 000 руб. по имущественному ущербу. В Национальной страховой информационной системе (НСИС) считают, что это подтверждает необходимость обсуждения увеличения страховых сумм.

