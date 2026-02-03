ЦБ понизил официальный курс доллара до 76,98 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 4 февраля на уровне 76,98 руб., что на 0,04 руб. ниже предыдущего значения, следует из сообщения регулятора.
Евро подешевел более заметно – на 0,53 руб. до 90,72 руб. Курс юаня изменился минимально и составил 11,06 руб., прибавив 0,01 руб.
2 февраля сообщалось, что внебиржевой курс доллара впервые с 22 января превысил отметку 77 руб.
30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB смягчили прогноз по доллару на конец 2026 г. сразу на 10 руб. на фоне быстрого роста цен на металлы. По их оценке, курс американской валюты может составить около 90 руб. вместо 100 руб., которые прогнозировались 25 декабря 2025 г. Юань, по расчетам SberCIB, способен укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущей версии прогноза.
Среди факторов, сдерживающих рост иностранных валют, аналитики также называли улучшение геополитического фона. Из-за внешней политики Вашингтона внимание США и ЕС сместилось на собственные отношения, а переговорный процесс между Россией, Украиной и Соединенными Штатами может затянуться на весь год, поддерживая спрос на рублевые активы.
Отмечалось, что главным драйвером возможного ослабления рубля в SberCIB по-прежнему считают ожидаемое снижение ключевой ставки до 12% годовых к декабрю 2026 г.