ЦБ понизил официальный курс доллара до 76,98 рубля

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB смягчили прогноз по доллару на конец 2026 г. сразу на 10 руб. на фоне быстрого роста цен на металлы. По их оценке, курс американской валюты может составить около 90 руб. вместо 100 руб., которые прогнозировались 25 декабря 2025 г. Юань, по расчетам SberCIB, способен укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в предыдущей версии прогноза.