Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Выдачи автокредитов в России выросли на 14,5% в январе

Ведомости

Банки выдали россиянам около 98 млрд руб. на покупку легковых автомобилей в январе 2026 г. Объем выдач увеличился на 14,5% относительно аналогичного периода 2025 г. Такую оценку представил ВТБ.

Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне регуляторных изменений. С начала этого года финансовые организации должны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении также стал рост средней суммы кредита.

Средний чек клиентов, которые оформили автокредит в ВТБ, в январе составил 1,3 млн руб. Основной спрос заемщиков фокусировался на новых автомобилях (около 60% от общего количества сделок). Годом ранее их доля в структуре выдач банка превышала 70%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2025 г. объем выданных автокредитов упал на 30% год к году и составил 1,53 трлн руб.

13 января «Автостат» представил данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», согласно которым в прошлом году в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей (-16%). В топ-10 популярных моделей вошли Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Niva Legeng и Niva Travel, Changan Uni-S/CS 55 Plus и Lada Largus.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте