Выдачи автокредитов в России выросли на 14,5% в январе

Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне регуляторных изменений. С начала этого года финансовые организации должны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении также стал рост средней суммы кредита.