Выдачи автокредитов в России выросли на 14,5% в январе
Банки выдали россиянам около 98 млрд руб. на покупку легковых автомобилей в январе 2026 г. Объем выдач увеличился на 14,5% относительно аналогичного периода 2025 г. Такую оценку представил ВТБ.
Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне регуляторных изменений. С начала этого года финансовые организации должны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении также стал рост средней суммы кредита.
Средний чек клиентов, которые оформили автокредит в ВТБ, в январе составил 1,3 млн руб. Основной спрос заемщиков фокусировался на новых автомобилях (около 60% от общего количества сделок). Годом ранее их доля в структуре выдач банка превышала 70%.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2025 г. объем выданных автокредитов упал на 30% год к году и составил 1,53 трлн руб.
13 января «Автостат» представил данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», согласно которым в прошлом году в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей (-16%). В топ-10 популярных моделей вошли Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Niva Legeng и Niva Travel, Changan Uni-S/CS 55 Plus и Lada Largus.