НБКИ: россияне установили 1,02 млн самозапретов на кредиты в январе
Граждане России в январе 2026 г. установили 1,02 млн самозапретов на привлечение кредитов и займов. Это на 30,7% меньше относительно декабря 2025 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В МФЦ в январе было установлено 123 400 самозапретов, что на 52,7% меньше, чем месяцем ранее, а через «Госуслуги» – 899 100 (-26%). Услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ россияне воспользовались 66 300 раз (-19,2%), а на «Госуслугах» – 97 100 раз. Это на 9,9% меньше, чем в предыдущем месяце.
Среди регионов России больше всего самозапретов в январе установили в Москве (90 900), Московской области (56 800), Санкт-Петербурге (45 700), Башкирии (37 200) и Татарстане (36 100).
Среди 20 регионов-лидеров самое серьезное снижение общего числа самозапретов в январе было зафиксировано в Нижегородской (-36,1%), Иркутской (-35,6%), Московской (-33,5%) и Самарской (-33,3%) областях и Пермском крае (-32,9%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц снизился на 32,5% и 32,3% соответственно.
30 декабря 2025 г. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в прошлом году российские граждане подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на получение кредитов и 1,6 млн заявлений на его снятие. На 29 декабря самозапрет на кредиты действовал у 17,3 млн россиян.
Граждане получили доступ к функции самозапрета с 1 марта 2025 г. Установить его можно через «Госуслуги» или в МФЦ, ограничив доступ к займам целиком или частично. Самозапрет не распространяется на ипотеку, залоговые автокредиты и образовательные ссуды. В кредитной истории будет сделана специальная отметка о дате установления самозапрета. Для отмены ограничения нужно зайти на «Госуслуги» и подтвердить свое решение усиленной электронной подписью. Действие самозапрета прекратится через сутки после его внесения в кредитную историю.