Чистая прибыль Сбербанка выросла на 21,7% в январе

Основным драйвером кредитной активности в начале года стали ожидаемые изменения в семейной ипотеке. На этом фоне розничный кредитный портфель вырос на 1,3% и достиг 19,1 трлн руб. За месяц Сбербанк выдал 532 млрд руб. кредитов. Портфель жилищных кредитов показал рост на 1,7% до 12,6 трлн руб. В январе финансовая организация выдала 314 млрд руб. ипотечных кредитов. Портфель потребительских кредитов снизился на 0,3% до 3,3 трлн руб. Выдачи составили 151 млрд руб.