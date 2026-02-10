Чистая прибыль Сбербанка выросла на 21,7% в январе
Чистая прибыль Сбербанка в январе увеличилась на 21,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 161,7 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,2%.
Чистые комиссионные доходы выросли на 3,6% год к году до 51,8 млрд руб. Операционные расходы возросли на 15,3% и достигли 78,5 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 23,3%.
Основным драйвером кредитной активности в начале года стали ожидаемые изменения в семейной ипотеке. На этом фоне розничный кредитный портфель вырос на 1,3% и достиг 19,1 трлн руб. За месяц Сбербанк выдал 532 млрд руб. кредитов. Портфель жилищных кредитов показал рост на 1,7% до 12,6 трлн руб. В январе финансовая организация выдала 314 млрд руб. ипотечных кредитов. Портфель потребительских кредитов снизился на 0,3% до 3,3 трлн руб. Выдачи составили 151 млрд руб.
Портфель кредитных карт увеличился на 1,6% и достиг 2,5 трлн руб. Портфель автокредитов вырос на 1,3% (без учета цессии) до 0,7 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель сократился на 1,1% без учета валютной переоценки и составил 30,1 трлн руб. За январь корпоративным клиентам было выдано кредитов на 1,2 трлн руб.
Средства физических лиц уменьшились на 1,4% за месяц без учета валютной переоценки до 32,7 трлн руб. Средства юридических лиц возросли на 1,7% без учета валютной переоценки и составили 12,4 трлн руб. Средства корпоративных клиентов увеличились на 1,7% и достигли 12,4 трлн руб.
Число розничных клиентов составило 110,4 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов превысило 3,5 млн компаний.
20 января Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка выросла на 8,4% относительно 2024 г. и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы увеличились на 17,7% до 3,1 трлн руб. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7%. Отношение расходов к доходам – 29,5%.