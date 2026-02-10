ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1%
ВТБ с 10 февраля снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке с 30,1% до 20,1%. Новые условия действуют для заемщиков с подтвержденным доходом и распространяются на покупку недвижимости.
Для клиентов, которые ранее получали зарплату в финансовой организации, минимальный первый взнос уже составлял 20,1%. У заемщиков, чей доход не подтвержден, первоначальный взнос сохранится на уровне 40,1%.
Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин объяснил снижение первого взноса тем, что заемщики начали действовать из расчета на рефинансирование в будущем после того, как долго откладывали покупку квартиры.