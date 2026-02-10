ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1%

2 февраля «Известия» писали, что банки зафиксировали кратный рост заявок и выдач по программе семейной ипотеки в январе 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Представитель ВТБ тогда заявил, что россияне оформили в банке в 1,5 раза больше кредитов на жилье, чем годом ранее.