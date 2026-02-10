Газета
Финансы

ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1%

Ведомости

ВТБ с 10 февраля снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке с 30,1% до 20,1%. Новые условия действуют для заемщиков с подтвержденным доходом и распространяются на покупку недвижимости.

Для клиентов, которые ранее получали зарплату в финансовой организации, минимальный первый взнос уже составлял 20,1%. У заемщиков, чей доход не подтвержден, первоначальный взнос сохранится на уровне 40,1%.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин объяснил снижение первого взноса тем, что заемщики начали действовать из расчета на рефинансирование в будущем после того, как долго откладывали покупку квартиры.

28 января ВТБ опустил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта (п. п.). Минимальные ставки с учетом скидок на покупку квартир на первичном и вторичном рынках начинаются от 19,3% годовых, а на рефинансирование жилищных кредитов – от 19,6% годовых.

2 февраля «Известия» писали, что банки зафиксировали кратный рост заявок и выдач по программе семейной ипотеки в январе 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Представитель ВТБ тогда заявил, что россияне оформили в банке в 1,5 раза больше кредитов на жилье, чем годом ранее.

