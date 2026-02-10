Госдума приняла закон о правилах изъятия цифровой валюты

В мае 2025 г. Минюст разработал соответствующий законопроект. Партнер АБ NSP Арам Григорян тогда говорил, что документ представляется разумной инициативой в области взаимодействия права с криптовалютами. По его словам, наличие у государственных органов возможности к совершению принудительных действий, в частности в рамках уголовных дел, – это необходимость.