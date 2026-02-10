Газета
Главная / Финансы /

Госдума приняла закон о правилах изъятия цифровой валюты

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, направленный на регулирование вопросов изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Документ направлен на минимизацию угроз, связанных с использованием цифровых валют в преступных схемах. Несмотря на то что в ряде законодательных актов цифровая валюта уже признана объектом имущественных прав, в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве ее статус не определен. Это затрудняет расследование преступлений и выполнение имущественных требований.

Проект предусматривает признание цифровой валюты объектом имущественных прав в контексте Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Документ предлагает предоставить органам расследования полномочия изымать цифровые активы путем конфискации физических носителей или перевода на специальный идентификатор для сохранности валюты, а также установить процедуру наложения ареста на нее для конфискации или обеспечения исполнения гражданского иска.

26 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел законопроект в третьем чтении. Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что его принятие позволит устранить правовой вакуум и создаст действенные механизмы для работы правоохранителей с современными цифровыми активами, основываясь на международных рекомендациях и успешном опыте зарубежных правопорядков.

В мае 2025 г. Минюст разработал соответствующий законопроект. Партнер АБ NSP Арам Григорян тогда говорил, что документ представляется разумной инициативой в области взаимодействия права с криптовалютами. По его словам, наличие у государственных органов возможности к совершению принудительных действий, в частности в рамках уголовных дел, – это необходимость.

