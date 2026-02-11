Минпромторг предложил согласовывать скидки маркетплейсов с продавцами
Минпромторг считает необходимым сохранить систему скидок на маркетплейсах, однако их предоставление должно происходить только с согласия продавцов. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
По словам министра, задача состоит в снижении влияния цифровых платформ на ценообразование независимых продавцов. Он отметил, что скидки за счет маркетплейсов допустимы и могут сохраняться, но их применение требует «прямого явного согласия владельцев товара».
«Это важно для сохранения разноформатности торговли», – пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).
11 февраля стало известно, что Центробанк предложил «открытую модель» скидок на маркетплейсах. Об этом «Ведомостям» сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.
По ее словам, предполагается создание универсальных условий, при которых финансовые организации смогут предлагать свои предложения на платформе. Подробная механика уже направлена на обсуждение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших маркетплейсов оценивают инициативу как сбалансированную, но требующую дополнительной проработки.
ЦБ также настаивает на том, что стоимость товара не должна зависеть от способа оплаты. В предложенной модели покупатель будет видеть единую цену, а информация о банковских скидках станет доступна через отдельное всплывающее окно с предложениями разных кредитных организаций. Регулятор считает, что участники программы должны представляться на равных условиях, например в алфавитном порядке, а критерии допуска банков к сотрудничеству должны быть публичными и прозрачными.