Минпромторг предложил согласовывать скидки маркетплейсов с продавцами

ЦБ также настаивает на том, что стоимость товара не должна зависеть от способа оплаты. В предложенной модели покупатель будет видеть единую цену, а информация о банковских скидках станет доступна через отдельное всплывающее окно с предложениями разных кредитных организаций. Регулятор считает, что участники программы должны представляться на равных условиях, например в алфавитном порядке, а критерии допуска банков к сотрудничеству должны быть публичными и прозрачными.