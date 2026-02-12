Газета
Главная / Финансы /

Проект о регулировании криптовалют могут внести в Госдуму в марте

Ведомости

Законопроект о регулировании криптовалют в России может быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшие две недели и внесен на рассмотрение палаты в марте. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции Alfa Talk.

Чебесков уточнил, что концепция регулирования криптовалют, которую подготовил Центробанк и поддержало правительство, будет дорабатываться с учетом критики и предложений. По его словам, регулятор и Министерство финансов намерены создать эффективные правовые механизмы.

23 декабря 2025 г. Центробанк подготовил концепцию регулирования криптовалют на рынке и передал предложения по изменению законодательства в кабмин. По мнению регулятора, криптовалюты являются высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств.

При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях. Неквалифицированные инвесторы смогут купить наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и в размере не более 300 000 руб. в год через одного посредника.

22 января 2026 г. Чебесков сообщил, что Минфин поддерживает предложения ЦБ по регулированию крипторынка в России. Он также отметил, что установленный лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов через одного посредника в 300 000 руб. в год пока не является окончательным решением и подлежит обсуждению.

