Банкоматы «Oзон банка» начали выдавать дебетовые карты

Первые три устройства с таким функционалом доступны в Москве и Санкт-Петербурге. Финансовая организация планирует оборудовать им все свои банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России до конца I квартала 2026 г. Для этого их дополнят внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт.