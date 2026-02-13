Банкоматы «Oзон банка» начали выдавать дебетовые карты
Банкоматы «Oзон банка» начали выдавать клиентам дебетовые пластиковые карты.
Первые три устройства с таким функционалом доступны в Москве и Санкт-Петербурге. Финансовая организация планирует оборудовать им все свои банкоматы в 43 городах и населенных пунктах России до конца I квартала 2026 г. Для этого их дополнят внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт.
В банке также подготовили программное обеспечение, которое помогает аутентифицировать клиента, который авторизовался в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него активированную карту в течение пары минут.
Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно быть зарегистрированным в банке и пройти идентификацию через «Госуслуги».
С 4 декабря 2025 г. у иностранцев из более чем 90 стран появилась возможность открыть дебетовую карту «Озон банка». Сделать это могут граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Узбекистана, Турции и др. Для оформления карты нужны паспорт и документы, подтверждающие право пребывания на территории России. Открытие и обслуживание карты бесплатные.
В сентябре прошлого года руководитель управления сети банкоматов «Озон банка» Максим Дарешин заявил о планах финансовой организации до середины 2026 г. увеличить сеть банкоматов до 1000 устройств.