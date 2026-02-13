Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: банки в России за 2025 год предотвратили 134,2 млн мошеннических операций

Ведомости

Российские банки в 2025 г. предотвратили 134,2 млн мошеннических операций – почти в два раза больше, чем годом раньше (72,2 млн). Об этом сообщили в Банке России.

По данным регулятора, банкам удалось сохранить клиентам 13,9 трлн руб. При этом общий объем средств, похищенных у граждан, увеличился на 6,4% и составил 29,3 млрд руб.

«Количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%», – пояснили в Центробанке.

В ЦБ связывают такую динамику с введением обязательной для крупных банков функции оперативного сообщения о мошенничестве в мобильных приложениях. С помощью специальной кнопки клиенты могут быстрее заявлять о хищениях, в том числе на небольшие суммы, что привело к увеличению числа обращений.

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при схемах мошенников

Финансы

Банк России также инициировал блокировку 69 100 телефонных номеров злоумышленников и 38 400 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

Регулятор отметил, что число целевых компьютерных атак на участников финансового рынка в 2025 г. оставалось на стабильно высоком уровне. При этом выросло количество инцидентов с использованием вирусов-шифровальщиков. Чаще всего заражение происходило через подрядчиков финансовых организаций.

12 февраля сообщалось о новой мошеннической схеме с использованием бесконтактной оплаты NFC на телефонах. Злоумышленники под бытовым предлогом узнают у жертвы код из SMS и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они убеждают снять деньги со счетов и установить приложение, якобы предназначенное для перевода средств на «безопасный счет». В результате деньги вносятся через банкомат с помощью телефона, который устройство считывает, как банковскую карту мошенника.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её