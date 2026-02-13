ЦБ: банки в России за 2025 год предотвратили 134,2 млн мошеннических операций

12 февраля сообщалось о новой мошеннической схеме с использованием бесконтактной оплаты NFC на телефонах. Злоумышленники под бытовым предлогом узнают у жертвы код из SMS и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они убеждают снять деньги со счетов и установить приложение, якобы предназначенное для перевода средств на «безопасный счет». В результате деньги вносятся через банкомат с помощью телефона, который устройство считывает, как банковскую карту мошенника.