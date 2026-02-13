ЦБ: банки в России за 2025 год предотвратили 134,2 млн мошеннических операций
Российские банки в 2025 г. предотвратили 134,2 млн мошеннических операций – почти в два раза больше, чем годом раньше (72,2 млн). Об этом сообщили в Банке России.
По данным регулятора, банкам удалось сохранить клиентам 13,9 трлн руб. При этом общий объем средств, похищенных у граждан, увеличился на 6,4% и составил 29,3 млрд руб.
«Количество мошеннических операций увеличилось на 31,2%», – пояснили в Центробанке.
В ЦБ связывают такую динамику с введением обязательной для крупных банков функции оперативного сообщения о мошенничестве в мобильных приложениях. С помощью специальной кнопки клиенты могут быстрее заявлять о хищениях, в том числе на небольшие суммы, что привело к увеличению числа обращений.
Банк России также инициировал блокировку 69 100 телефонных номеров злоумышленников и 38 400 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.
Регулятор отметил, что число целевых компьютерных атак на участников финансового рынка в 2025 г. оставалось на стабильно высоком уровне. При этом выросло количество инцидентов с использованием вирусов-шифровальщиков. Чаще всего заражение происходило через подрядчиков финансовых организаций.
12 февраля сообщалось о новой мошеннической схеме с использованием бесконтактной оплаты NFC на телефонах. Злоумышленники под бытовым предлогом узнают у жертвы код из SMS и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах». После этого они убеждают снять деньги со счетов и установить приложение, якобы предназначенное для перевода средств на «безопасный счет». В результате деньги вносятся через банкомат с помощью телефона, который устройство считывает, как банковскую карту мошенника.