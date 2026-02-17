Газета
Главная / Финансы /

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Займера» на уровне ruBBB-

Ведомости

Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг МКК «Займер» на уровне ruBBB- со «стабильным» прогнозом.

Рейтинг микрокредитной компании связан с сильными конкурентными позициями в сегменте, высокой достаточностью капитала с высокой способностью к его генерации, комфортной ликвидной позицией, приемлемой оценкой эффективности сборов по портфелю микрозаймов и умеренно высокой оценкой качества корпоративного управления.

«Стабильный» прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в течение 12 месяцев.

Генеральный директор «Займера» Роман Макаров подчеркнул, что подтверждение кредитного рейтинга со «стабильным» прогнозом отражает последовательное исполнение стратегии компании и устойчивость финансового профиля.

20 января «Займер» представил результаты за IV квартал 2025 г. и весь прошлый год. Общий объем выдач займов компании за квартал упал на 18,4% относительно годом ранее до 12,2 млрд руб. По итогам года показатель сохранился на уровне 2024 г. и составил 55,3 млрд руб. Объем займов новым клиентам за квартал снизился на 21,1% до 1,2 млрд руб. За год показатель вырос на 5,6% и достиг 5,3 млрд руб.

13 февраля «Займер» купил у «Киви» по 50% цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и платформы приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney.

