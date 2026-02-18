ЦБ: банки должны получать согласие родителей при открытии счетов подросткам
Банк России рекомендовал кредитным организациям проверять наличие письменного согласия законных представителей при открытии банковских счетов клиентам в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в регуляторе.
В ЦБ отметили, что выявили случаи, когда счета несовершеннолетним открывались без такого согласия либо без документального подтверждения его получения.
«Это создает предпосылки для вовлечения подростков в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц – дропперов», – подчеркнули в Центробанке.
Как правило, такие схемы используются для отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности и других противоправных действий.
В России с 1 августа 2025 г. вступил в силу федеральный закон, обязывающий получать письменное согласие родителей или иных законных представителей на заключение банковских договоров с несовершеннолетними. Требование не распространяется на подростков, получивших полную дееспособность в результате вступления в брак или эмансипации. Авторы инициативы объясняли необходимость изменений тем, что мошенники нередко предлагают подросткам легкий заработок, выкупают банковские карты и используют их для переводов и обналичивания средств, полученных преступным путем.
21 января также сообщалось, что в Госдуме обсуждается возможность введения самозапрета на платежи в компьютерных играх. Председатель парламента Вячеслав Володин отмечал, что, по данным МВД, за десять месяцев 2025 г. в игровых онлайн-сообществах зафиксировали около 1000 преступлений против собственности. При этом чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей эксперты оценивают в 850 млн руб.