ЦБ: банки должны получать согласие родителей при открытии счетов подросткам

21 января также сообщалось, что в Госдуме обсуждается возможность введения самозапрета на платежи в компьютерных играх. Председатель парламента Вячеслав Володин отмечал, что, по данным МВД, за десять месяцев 2025 г. в игровых онлайн-сообществах зафиксировали около 1000 преступлений против собственности. При этом чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей эксперты оценивают в 850 млн руб.