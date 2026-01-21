Газета
Главная / Общество /

В Госдуме обсуждается введение самозапрета на платежи в компьютерных играх

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о возможности введения добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.

По словам Володина, по данным МВД, за десять месяцев 2025 г. в игровых онлайн-сообществах зафиксировано около 1000 преступлений против собственности. В основном речь идет о хищении денег в результате мошеннических схем и краж виртуального имущества. Чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние.

Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей эксперты оценивают в 850 млн руб. Более половины таких краж совершается через игровые платформы.

«Введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий», – написал Володин. По его словам, в первую очередь мера поможет уберечь подростков от необоснованных трат в онлайн-играх, в том числе под воздействием мошенников.

По последним данным, в поддержку инициативы реакции на пост поставили 1400 пользователей, а против всего 36, еще 71 человек выбрал вариант «все равно».

15 января сообщалось, что в декабре россияне оформили 1,48 млн самозапретов на кредиты. За месяц граждане 82 000 раз воспользовались услугой снятия ранее установленного запрета в МФЦ, что на 10,2% больше, чем месяцем раньше. Через «Госуслуги» самозапрет был снят еще 107 700 раз, рост составил 1,2%.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на декабрь, в 2025 г. россияне подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. Также зафиксировали еще около 1,6 млн заявлений на его снятие.

