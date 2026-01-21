В Госдуме обсуждается введение самозапрета на платежи в компьютерных играх

15 января сообщалось, что в декабре россияне оформили 1,48 млн самозапретов на кредиты. За месяц граждане 82 000 раз воспользовались услугой снятия ранее установленного запрета в МФЦ, что на 10,2% больше, чем месяцем раньше. Через «Госуслуги» самозапрет был снят еще 107 700 раз, рост составил 1,2%.