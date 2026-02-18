Костин призвал ускорить легализацию криптовалют в России
Расчеты в криптовалютах в России необходимо как можно быстрее легализовать. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«У нас очень большое количество клиентов, даже крупных экспортеров, просят – дайте нам белый способ расчетов в криптовалюте. Нам нужно создавать биржи, все равно от криптовалют не уйти», – подчеркнул он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила, что ведется активная работа в этом направлении.
23 декабря 2025 г. ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют на рынке и передал предложения по изменению законодательства в правительство. Он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях. Неквалифицированные инвесторы смогут купить наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и в размере не более 300 000 руб. в год через одного посредника.
12 февраля 2026 г. заместитель главы Минфина Иван Чебесков рассказал, что законопроект о регулировании криптовалют в России может быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшие две недели и внесен на рассмотрение палаты в марте.
В этот же день председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов указал, что россияне сейчас платят порядка $15 млрд комиссий криптобиржам, работающим за рубежом или в серой зоне в России. Площадка рассчитывает получить часть этой прибыли после легализации крипторынка. Как только это станет возможно, она начнет конкурировать с серым сектором.