Костин призвал ускорить легализацию криптовалют в России

23 декабря 2025 г. ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют на рынке и передал предложения по изменению законодательства в правительство. Он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях. Неквалифицированные инвесторы смогут купить наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и в размере не более 300 000 руб. в год через одного посредника.