«Ренессанс капитал» купил российский Ситибанк
«Ренессанс капитал» закрыл сделку по покупке российского Ситибанка, принадлежавшего корпорации Citigroup.
Стороны получили необходимые согласования и одобрения в России и за границей. Расчеты по сделке произведены, собственник изменился. Стоимость сделки не раскрывается.
Ситибанк сменит название на «Ренкап банк» и будет работать под единым брендом «Ренессанс капитала». Финансовая организация останется отдельной бизнес-единицей в составе группы и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, в том числе инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран.
12 ноября 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, предоставив структуре «Ренессанс капитала» согласие на приобретение Ситибанка.
13 февраля 2026 г. Ситибанк предупредил, что после закрытия сделки по покупке банка компанией «Ренессанс капитал – Финансовый консультант» сменит название на «Ренкап банк». Полное наименование на английском языке поменяется с Joint Stock Company Commercial Bank Citibank на Joint Stock Company RenCap Bank. Банк также изменит домен, адрес вебсайта и адреса электронной почты сотрудников финансовой организации.
Летом 2022 г. Citigroup сообщила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также допустила продажу кредитных портфелей.