«Ренессанс капитал» купил российский Ситибанк

Ситибанк сменит название на «Ренкап банк» и будет работать под единым брендом «Ренессанс капитала». Финансовая организация останется отдельной бизнес-единицей в составе группы и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, в том числе инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран.