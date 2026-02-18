Сбербанк предложил банкам возвращать клиентам похищенные деньги
Банкам следует дать возможность возвращать похищенные деньги клиентам. С такой инициативой выступили в Сбербанке на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Нам нужно все-таки использовать механизм, или доработать механизм, чтобы у банков была возможность не просто приостанавливать операцию, а принимать решение о возврате денежных средств на счета клиентов», – сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).
Кузнецов привел белорусский опыт, где решения о возврате средств делегировали правоохранительным органам.
Зампред правления банка отметил случаи блокировки мошеннических переводов между банками: клиент обращается в суд и дальше следует «совершенно длительный период» по возврату средств. При этом в Сбербанке указали на хороший опыт взаимодействия с МВД по таким вопросам.
«Полиция на самом деле очень быстро реагирует на эту ситуацию, приглашает этого дропа [лицо, задействованное в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян] и ему предлагает добровольно эти деньги вернуть. <...> На самом деле оказалось так, что все дропы возвращают деньги», – рассказал Кузнецов.
По его словам, таким образом в 2025 г. удалось вернуть клиентам 3,5 млрд руб.
В конце января Кузнецов заявил, что объем украденных у граждан денег за прошлый год составит 280–285 млрд руб. Годом ранее банк оценивал потери в 300 млрд руб. По его мнению, этого удалось достичь, в том числе, за счет принятых законов в 2025 г. Госдума в июне приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов.
Согласно закону, за неправомерные операции с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронные средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.