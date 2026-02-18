Сбербанк предложил банкам возвращать клиентам похищенные деньги

В конце января Кузнецов заявил, что объем украденных у граждан денег за прошлый год составит 280–285 млрд руб. Годом ранее банк оценивал потери в 300 млрд руб. По его мнению, этого удалось достичь, в том числе, за счет принятых законов в 2025 г. Госдума в июне приняла закон об уголовной ответственности для дропперов – людей, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов.