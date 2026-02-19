Около 25% МФО могут закрыться из-за перехода на биометрию
Порядка 25% микрофинансовых организаций (МФО) в ближайшие годы рискуют уйти с рынка после введения обязательной биометрической идентификации для их клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
По оценке «Эксперт РА», рынок в полной мере не готов к запуску идентификации по биометрии, так что многие игроки попытаются отсрочить момент перехода к новым правилам. В частности, микрофинансовые компании (МФК) могут поменять статус на микрокредитную компанию (МКК) и еще год не заниматься этим вопросом.
Директор по управлению рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов уточнил, что расходы на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн руб. Около 30% микрофинансовых компаний – небольшие игроки с годовым оборотом менее 50 млн руб., и такие затраты для них ощутимы. Гендиректор Moneyman Артем Быков добавил, что до конца 2028 г. может закрыться до трети МФО.
По данным Центра биометрических технологий (ЦБТ), затраты на прямую интеграцию с Единой биометрической системой (ЕБС) составляют около 15–25 млн руб. Этот вариант востребован крупными МФО, для небольших игроков рынка есть более доступный сценарий. Они могут внедрить сервис делегированной идентификации, и личность заемщиков будет подтверждать другая организация.
В таком случае МФО оплачивает услуги идентификации от банка или оператора финансовой платформы, интегрированной с ЕБС. В стоимость войдет услуга подтверждения личности, которая обходится для МФО в 4–19 руб. за обращение. Тарифы по запросу рынка сократили в несколько раз, ранее услуга стоила 25,5–60 руб. за обращение. Сейчас стоимость подтверждения личности в несколько раз ниже, чем стоимость запроса в скоринговые бюро, к которым МФО регулярно обращаются.
5 февраля «Ведомости» писали, что ЦБ разрешит МФК при расчете собственного капитала учитывать в активах займы, приобретенные у связанных МКК. Такие правки регулятор предлагает внести в два своих соответствующих указания. Послабления нужны, чтобы МФК могли адаптироваться к обязательному использованию биометрии для идентификации клиентов при выдаче онлайн-займов. Сейчас МФК не могут учитывать приобретенные права требования в собственном капитале.
С 1 марта 2026 г. все МФК при выдаче онлайн-займов должны будут идентифицировать заемщиков по биометрии из ЕБС, а для МКК такая обязанность появится только с 1 марта 2027 г.