Банк России повысил официальный курс доллара
Банк России повысил официальный курс доллара 28 февраля, 1 и 2 марта на 0,15 руб. Стоимость американской валюты достигла 77,27 руб.
Евро подорожал на 0,27 руб. до 91,30 руб. Цена юаня снизилась на 0,01 руб. до 11,24 руб.
Официальный курс доллара на 27 февраля составляет 77,12 руб., евро – 91,03 руб., юаня – 11,25 руб.
26 февраля председатель правления «Сбербанка» Герман Греф спрогнозировал, что к концу этого года курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. Об этом свидетельствуют динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф ожидает, что курс доллара может начать расти уже во II квартале.