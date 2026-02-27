Банк России повысил официальный курс доллара

26 февраля председатель правления «Сбербанка» Герман Греф спрогнозировал, что к концу этого года курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. Об этом свидетельствуют динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф ожидает, что курс доллара может начать расти уже во II квартале.