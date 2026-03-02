Средняя ставка по накопительному счету снизилась в феврале

В феврале доходность накопительных счетов опустилась в восьми финансовых организаций из топ-20, в двух она выросла. Диапазон снижения составил до 1 п.п. в зависимости от банка, а рост фиксируется в пределах 0,50 п. п. Максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках на конец месяца уменьшилась с 18% до 17%.