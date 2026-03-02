Средняя ставка по накопительному счету снизилась в феврале
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках по объему средств населения в феврале снизилась на 0,30 процентных пункта (п. п.) и достигла 15,31% годовых, следует из индекса накопительных счетов «Финуслуг».
Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и без дополнительных условий, за указанный период упала на 0,04 п. п. до 9,15%,
В феврале доходность накопительных счетов опустилась в восьми финансовых организаций из топ-20, в двух она выросла. Диапазон снижения составил до 1 п.п. в зависимости от банка, а рост фиксируется в пределах 0,50 п. п. Максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках на конец месяца уменьшилась с 18% до 17%.
16 февраля «Ведомости» писали, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк объявили о корректировке ставок по кредитным и сберегательным продуктам после шестого подряд снижения ключевой. Сбербанк опустил ставку по рефинансированию кредитов до 18,9% с 19,4%. При этом банк сохранил максимальную ставку по вкладам на уровне 15% годовых.
13 февраля совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку. Она опустилась на 0,5 п. п. и достигла 15,5%.