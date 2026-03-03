Состоятельные граждане увеличили вложения в долгосрочные сбережения на 40%
Состоятельные граждане России в 2025 г. вложили 20 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в «СберНПФ». Это на 40% больше, чем в 2024 г.
В прошлом году обеспеченные россияне направили в программу 18 млрд руб. личных взносов и перевели в нее 2 млрд руб. средств накопительной пенсии. Этой опцией воспользовался каждый девятый. 63% договоров долгосрочных сбережений заключили женщины, 37% – мужчины. Активнее копить начали состоятельные граждане из Москвы и Московской области (31%), Санкт-Петербурга (6%), Пермского края и Нижегородской области (по 3%).
30 декабря 2025 г. министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что объем вложенных средств в рамках ПДС в прошлом году превысил 650 млрд руб. Он отметил интерес россиян к программе.
8 декабря «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на статистику Банка России писали, что объем сберегательных взносов по ПДС с начала 2025 г. вырос в 4,3 раза. По данным «Обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов», за три квартала прошлого года по программе поступило 160,3 млрд руб. сберегательных взносов. За 2024 г. их размер составил 101,6 млрд руб.
В России программа долгосрочных сбережений появилась в январе 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения через ПДС, гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Для получения максимальной надбавки в 36 000 руб. нужно внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы превышают 150 000 руб.