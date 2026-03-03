НБКИ: средний размер POS-кредитов увеличился на 8,5% в январе

26 января «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) писали, что в 2025 г. банки предоставили 2,38 млн POS-кредитов на 155,57 млрд руб., что меньше показателей предыдущего года на 52% по количеству и на 51% по объему. В среднем в месяц россияне оформляли в прошлом году товарных ссуд на 12,96 млрд руб., а за год до этого – на 26,68 млрд руб.