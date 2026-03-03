Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

НБКИ: средний размер POS-кредитов увеличился на 8,5% в январе

Ведомости

Средний размер POS-кредитов в январе вырос на 8,5% в годовом выражении и достиг 71 500 руб. По сравнению с декабрем 2025 г. показатель увеличился на 0,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров в указанном сегменте розничного кредитования самый большой средний размер выданных POS-кредитов за месяц зафиксирован в Москве (89 400 руб.), Московской области (85 300 руб.), Дагестане (85 000 руб.), Санкт-Петербурге (81 300 руб.) и Ленинградской области (77 500 руб.). Наименьший показатель среднего чека таких кредитов выявлен в Нижегородской (62 000 руб.), Иркутской (62 100 руб.), Оренбургской (62 900 руб.), Воронежской (63 100 руб.) и Саратовской (63 400 руб.) областях.

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера POS-кредитов в январе год к году отмечена в Пермском (+16,4%) и Алтайском (+15,6%) краях, Ленинградской области (+15,5%), Санкт-Петербурге (+14%) и Самарской области (+13,7%). Этот показатель снизился только в Дагестане (-1,4%). В Москве средний чек POS-кредитов за год возрос на 4,8%.

26 января «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) писали, что в 2025 г. банки предоставили 2,38 млн POS-кредитов на 155,57 млрд руб., что меньше показателей предыдущего года на 52% по количеству и на 51% по объему. В среднем в месяц россияне оформляли в прошлом году товарных ссуд на 12,96 млрд руб., а за год до этого – на 26,68 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте