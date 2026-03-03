НБКИ: средний размер POS-кредитов увеличился на 8,5% в январе
Средний размер POS-кредитов в январе вырос на 8,5% в годовом выражении и достиг 71 500 руб. По сравнению с декабрем 2025 г. показатель увеличился на 0,7%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов-лидеров в указанном сегменте розничного кредитования самый большой средний размер выданных POS-кредитов за месяц зафиксирован в Москве (89 400 руб.), Московской области (85 300 руб.), Дагестане (85 000 руб.), Санкт-Петербурге (81 300 руб.) и Ленинградской области (77 500 руб.). Наименьший показатель среднего чека таких кредитов выявлен в Нижегородской (62 000 руб.), Иркутской (62 100 руб.), Оренбургской (62 900 руб.), Воронежской (63 100 руб.) и Саратовской (63 400 руб.) областях.
Наиболее серьезная динамика роста среднего размера POS-кредитов в январе год к году отмечена в Пермском (+16,4%) и Алтайском (+15,6%) краях, Ленинградской области (+15,5%), Санкт-Петербурге (+14%) и Самарской области (+13,7%). Этот показатель снизился только в Дагестане (-1,4%). В Москве средний чек POS-кредитов за год возрос на 4,8%.
26 января «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) писали, что в 2025 г. банки предоставили 2,38 млн POS-кредитов на 155,57 млрд руб., что меньше показателей предыдущего года на 52% по количеству и на 51% по объему. В среднем в месяц россияне оформляли в прошлом году товарных ссуд на 12,96 млрд руб., а за год до этого – на 26,68 млрд руб.