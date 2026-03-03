Банк России повысил курсы доллара и евро на 5 марта
На 5 марта Банк России повысил курс доллара на 0,19 руб. до 77,8 руб., что является максимальным значением с 21 января.
В то же время курс евро поднялся на 0,44 руб. до 90,75 руб. Юань же подорожал на 0,03 руб. до 11,25 руб.
Официальный курс доллара на 4 марта составляет 77,61 руб., евро – 90,31 руб., юаня – 11,22 руб.
26 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф дал прогноз, что к концу текущего года курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. На это указывают динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф ожидает, что курс доллара может перейти к росту во II квартале.