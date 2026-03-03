Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России повысил курсы доллара и евро на 5 марта

Ведомости

На 5 марта Банк России повысил курс доллара на 0,19 руб. до 77,8 руб., что является максимальным значением с 21 января.

В то же время курс евро поднялся на 0,44 руб. до 90,75 руб. Юань же подорожал на 0,03 руб. до 11,25 руб. 

Официальный курс доллара на 4 марта составляет 77,61 руб., евро – 90,31 руб., юаня – 11,22 руб.

26 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф дал прогноз, что к концу текущего года курс рубля составит примерно 95 руб./$1. При определенных обстоятельствах показатель может приблизиться к 100 руб./$1. По его мнению, нет шансов, что рубль останется таким же крепким, как сейчас. На это указывают динамика платежного баланса, цены на нефть и ожидаемая корректировка бюджетного правила. Греф ожидает, что курс доллара может перейти к росту во II квартале.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь