ВТБ: выдачи автокредитов в России выросли в феврале на 9%
В феврале 2026 г. банки выдали россиянам кредиты на покупку автомобилей на сумму около 106 млрд руб. Это на 9% выше показателя января, сообщили в ВТБ.
Рост зафиксирован не только в денежном выражении, но и по числу сделок. По оценке ВТБ, в феврале в России было оформлено около 70 200 автокредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей против 64 700 месяцем раньше. Средний размер кредита сохранился на уровне 1,5 млн руб.
В банке считают, что такая статистика демонстрирует постепенную адаптацию кредитных учреждений к новым регуляторным требованиям. Ведь с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников.
«ВТБ растет сейчас быстрее рынка – в феврале мы прибавили 22% к январским показателям и четверть – к февралю прошлого года», – заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
В банке прогнозируют, что по итогам 2026 г. объем рынка автокредитования может достигнуть около 1,8 трлн руб., что на 5% выше результата 2025 г. По оценке ВТБ, это будет свидетельствовать о стабилизации рынка после заметного снижения в прошлом году.
23 января сообщалось, что в 2025 г. россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб. По данным Объединенного кредитного бюро, это на 20% меньше по количеству и на 22% ниже по объему, чем годом раньше. Пик автокредитования пришелся на октябрь – тогда банки выдали 138 840 кредитов на 213,42 млрд руб., тогда как минимальные показатели были зафиксированы в феврале – 73 760 кредитов на 85,01 млрд руб.