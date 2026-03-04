ВТБ: выдачи автокредитов в России выросли в феврале на 9%

23 января сообщалось, что в 2025 г. россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб. По данным Объединенного кредитного бюро, это на 20% меньше по количеству и на 22% ниже по объему, чем годом раньше. Пик автокредитования пришелся на октябрь – тогда банки выдали 138 840 кредитов на 213,42 млрд руб., тогда как минимальные показатели были зафиксированы в феврале – 73 760 кредитов на 85,01 млрд руб.