ЦБ ожидает прибыль банковского сектора 3,3-3,8 трлн рублей в 2026 году
Банк России ожидает, что в 2026 г. прибыль банковского сектора сохранится на уровне текущего года и составит 3,3-3,8 трлн руб. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
«Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах, <…> но мы пока здесь поосторожнее в оценках», – отметила она.
В «Эксперт РА» отмечали, что по итогам работы в 2026 г. банки могут поставить новый рекорд по чистой прибыли – благодаря снижению ставок и оживлению кредитования. К концу года прибыль вернется к уровню 2024 г. и будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб..
Чистая прибыль банковского сектора в январе составила 394 млрд руб. и выросла в 2,2 раза относительно декабря 2025 г. (176 млрд руб.), на который традиционно приходятся повышенные расходы банков на рекламу и формирование резервов. Кроме того, показатель значительно увеличился по сравнению с январем 2025 г., в который банки заработали 286 млрд руб.