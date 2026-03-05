ЦБ ожидает прибыль банковского сектора 3,3-3,8 трлн рублей в 2026 году

В «Эксперт РА» отмечали, что по итогам работы в 2026 г. банки могут поставить новый рекорд по чистой прибыли – благодаря снижению ставок и оживлению кредитования. К концу года прибыль вернется к уровню 2024 г. и будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб..