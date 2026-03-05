Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

ЦБ ожидает прибыль банковского сектора 3,3-3,8 трлн рублей в 2026 году

Ведомости

Банк России ожидает, что в 2026 г. прибыль банковского сектора сохранится на уровне текущего года и составит 3,3-3,8 трлн руб. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

«Некоторые банки и аналитики оптимистичнее в своих прогнозах, <…> но мы пока здесь поосторожнее в оценках», – отметила она.

В «Эксперт РА» отмечали, что по итогам работы в 2026 г. банки могут поставить новый рекорд по чистой прибыли – благодаря снижению ставок и оживлению кредитования. К концу года прибыль вернется к уровню 2024 г. и будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб..

Чистая прибыль банковского сектора в январе составила 394 млрд руб. и выросла в 2,2 раза относительно декабря 2025 г. (176 млрд руб.), на который традиционно приходятся повышенные расходы банков на рекламу и формирование резервов. Кроме того, показатель значительно увеличился по сравнению с январем 2025 г., в который банки заработали 286 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь