Банк России повысил курс доллара на 6 марта до 78 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 6 марта на уровне 78,19 руб. Показатель вырос на 0,38 руб. по сравнению с предыдущим значением.
Курс евро также увеличился, но менее заметно – до 90,79 руб., что на 0,04 руб. выше предыдущего уровня. Курс юаня поднялся на 0,09 руб. и составил 11,34 руб.
2 марта «Ведомости» сообщали, что эксперты ожидают ослабления рубля на фоне корректировки бюджетного правила со снижением цены отсечения. По оценкам аналитиков, снижение порога до $40–50 за баррель способно привести к ослаблению курса до 80–85 руб. за доллар во II квартале. К концу года рубль может приблизиться к отметке около 90 руб./$. При этом эксперты отмечали, что окончательный эффект для экономики и бюджета можно оценить только после уточнения параметров бюджетного правила.
26 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что к концу текущего года курс рубля может составить около 95 руб./$1. По его словам, при определенных условиях показатель способен приблизиться к 100 руб./$1.