Банк России установил курс доллара на 10 марта выше 79 рублей

2 марта «Ведомости» сообщали, что эксперты ожидают ослабления рубля на фоне корректировки бюджетного правила со снижением цены отсечения. По оценкам аналитиков, снижение порога до $40–50 за баррель способно привести к ослаблению курса до 80–85 руб. за доллар во II квартале. К концу года рубль может приблизиться к отметке около 90 руб./$. При этом эксперты отмечали, что окончательный эффект для экономики и бюджета можно оценить только после уточнения параметров бюджетного правила.