Банк России установил курс доллара на 10 марта выше 79 рублей
На 10 марта Банк России повысил курс доллара на 0,96 руб. до 79,15 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 1,05 руб. до 91,84 руб. Юань же подорожал на 0,09 руб. до 11,44 руб.
2 марта «Ведомости» сообщали, что эксперты ожидают ослабления рубля на фоне корректировки бюджетного правила со снижением цены отсечения. По оценкам аналитиков, снижение порога до $40–50 за баррель способно привести к ослаблению курса до 80–85 руб. за доллар во II квартале. К концу года рубль может приблизиться к отметке около 90 руб./$. При этом эксперты отмечали, что окончательный эффект для экономики и бюджета можно оценить только после уточнения параметров бюджетного правила.
26 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что к концу текущего года курс рубля может составить около 95 руб./$1. По его словам, при определенных условиях показатель способен приблизиться к 100 руб./$1.